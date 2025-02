Stendal - Das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 ist zwar noch nicht amtlich, aber mit aller Wahrscheinlichkeit verliert die Stadt Stendal ihre Vertretung im 21. Bundestag.

Herbert Wollmann (SPD) verliert sein Direktmandat und ist auf der Liste nur auf Platz fünf, was nicht ausreichen wird. Marcus Faber steht für die FDP auf Listenplatz eins in Sachsen-Anhalt und hat noch Chancen, schafft die Partei bundesweit fünf Prozent. Und Stendals Grüne, Miriam Zeller, hatte von Anfang an nur Außenseiter-Chancen. Ihr Listenplatz drei wird wohl auch nicht reichen.

Fast jeder Zweite in der Altmark und im Jerichower Land wählt die AfD, wählt Rechts. An dieser Stelle ein Zitat aus einer Gedenkveranstaltung für Opfer des Zweiten Weltkriegs in Bezug auf die Wahl 1933: „Den Geist, den die Deutschen gerufen haben, wurden sie nicht mehr mit eigenen Mitteln los...Wie nur den menschenverachtenden Geist in die Flasche zurückbekommen?“