Salzwedel. - Auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel trotzen sie der Kälte. Bei winterlichen Temperaturen haben sich Mitglieder der Linken an einem Klapptisch mit Friedenstaube und Parteilogo eingefunden. Gespräche mit den Altmärkern stehen an. Der Wahlkampf zum Bundestag 2025 geht in die finale Phase. Da gilt es, um jede Stimme zu werben. Auf der Straße und im Netz.

Bei den Minderjährigen ging der Plan der Genossen offenbar auf. Viele hatten die Linke schon abgeschrieben. Stattdessen hat sie bei der U18-Wahl mächtig gepunktet. Im Wahlkreis Altmark-Jerichower Land wurden sie mit etwas mehr als 31 Prozent der Zweitstimmen bei den Minderjährigen stärkste Kraft – vor der AfD auf Rang zwei mit 22,8 Prozent.

Auch bundesweit haben die Genossen mit fast 21 Prozent bei den unter 18-Jährigen die Nase vorn. Vor SPD und CDU. Auf dem vierten Platz folgt die AfD vor den Grünen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) und die FDP scheitern bei der Jugendwahl an der 5-Prozent-Hürde.

Die U18-Wahl ist eine der größten außerschulischen Bildungsinitiativen in Deutschland. Mehr als 1.800 Wahllokale waren in diesem Jahr zur Jugendwahl in Deutschland registriert, fast 170.000 Jugendliche haben ihre Stimme abgegeben, informiert der Bundesjugendring als Träger des Projektes.

Auch in Salzwedel, Gardelegen und Klötze konnten Minderjährige – unter anderem in der Kreisvolkshochschule Salzwedel – an die Wahlurne treten. Allein in der Kreisstadt nutzten 161 Kinder und Jugendliche diese Möglichkeit, beziffert Cathleen Hoffmann vom Sozialen Netzwerk für weltoffene und demokratische Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit im Altmarkkreis, kurz Sonet. Dies ist der Kreis-Kinder und Jugendring im Landkreis. Deren Mitglieder haben die U18-Wahl gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule in der Jeetzestadt ermöglicht.

In Salzwedel direkt landet Die Linke mit 24 Prozent auf dem zweiten Platz. Hinter der Alternative für Deutschland mit 30 Prozent. Drittstärkste Kraft wurden in der Baumkuchenstadt mit 15 Prozent die Sozialdemokraten.

Die Veranstalter der U18-Wahl werten die Beteiligung als Erfolg und als wichtigen Beitrag zur politischen Bildung. „Die Wahlbeteiligung und die Diskussionen, die im Vorfeld geführt wurden, zeigen, dass junge Menschen großes Interesse an politischen Prozessen haben“, so der Sprecher des Kreis- Kinder- und Jugendringes, Mirko Wolff.

Neben dem Wahlkreis Altmark-Jerichower Land konnten landesweit Minderjährige auch im Burgenlandkreis, Halle, Magdeburg und dem Mansfelder Land an der U18-Wahl teilnehmen. Im Mansfelder Land hatte die AfD deutlich die Nase vorn. In allen anderen Stimmkreisen des Bundeslandes liegen, wie deutschlandweit, die Linken von der Spitze.