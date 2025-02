Wie im gesamten Wahlkreis 66 hat auch im Elb-Havel-Winkel die AfD klar den Sieg davongetragen. In Havelberg waren kurz nach 20.30 Uhr alle Wahlbezirke ausgezählt.

Wahl verläuft ruhig an Elbe und Havel, das Ergebnis ist eindeutig

Havelberg/Elbe-Havel-Land. - Von einem ruhigen Verlauf des Wahltages sprechen sowohl André Gerdel, Wahlleiter der Hansestadt Havelberg, als auch die beiden Regionalbereichsbeamten Axel Ritter und Guido Schulz. Im Laufe des Sonntags haben sie die drei Wahllokale in der Stadt selbst und jene in den sechs Ortschaften aufgesucht. Schon früh sah es so aus, als würde es gegenüber 2021 eine höhere Wahlbeteiligung bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl geben.