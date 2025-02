Nadja Lüttich (links) kommt beim alternativen Neujahrsempfang an der Tafel in Stendal mit Leuten ins Gespräch.

Stendal - Mittlerweile ist er zur Tradition geworden: der alternative Neujahrsempfang des Kreisverbandes von Die Linke an der Tafel in Stendal. Warme Gemüsesuppe und heißer Tee werden an die Gäste verteilt und mehr als 100 selbst gestrickte Socken und Handwärmer an die Tafel übergeben. Mittendrin: Nadja Lüttich.