Bundestagswahl 2025 Welche Probleme es bei der Briefwahl in Staßfurt gibt

Ein Stadtratsmitglied und Bürger melden, dass es in Staßfurt Verzögerungen beim Versand der Unterlagen für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag gibt. Die Stadt bestätigt Probleme bei der Post. Was die Bürger jetzt noch tun können.