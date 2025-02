Bundestagswahl 2025 Explodierende Energiekosten: Wie kann Bundesregierung Harzer Unternehmen unterstützen?

Hohe Energiekosten bringen Unternehmen im Landkreis Harz an ihre Grenzen. Was kann die nächste Bundesregierung tun, um sie zu unterstützen? So unterschiedlich fallen die Lösungsansätze der Direktkandidaten des Wahlkreises 68 aus.