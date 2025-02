Mit deutlichen Zugewinnen zieht die AfD an den anderen Parteien im Landkreis Harz vorbei. Was die Harzer von der Politik der Ampelregierung halten, bekommen vor allem SPD, FDP und Grüne zu spüren.

Wahl in Harzer Kommunen: Rasanter Aufstieg der AfD, Erdrutsch für die SPD

Landkreis Harz/MZ. - Mit fast 37 Prozent ist die AfD bei der Bundestagswahl am Sonntag im Landkreis Harz stärkste Partei geworden. In einigen Orten hat sie allerdings noch deutlich mehr Stimmen gewonnen, wie ein Blick auf die Zwischenergebnisse zeigt. Vor allem in drei relativ kleinen Orten holte sie überdurchschnittlich viele Stimmen.