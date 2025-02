Sind Windräder im Harzer Wald eine echte Chance für die Energiewende oder eine Verschandelung der Landschaft? So kontrovers stehen die Direktkandidaten des Wahlkreises 68 zu dem Thema.

Landkreis Harz/sr. - Am 23. Februar haben die Einwohner des Landkreises Harz die Wahl: Wer soll sie künftig im Bundestag vertreten? Als Direktkandidaten treten im Wahlkreis 68 Christina Baum (AfD), Florian Fahrtmann (SPD), Kathrin Grub (Grüne), Karsten Lippmann (Linke), Artjom Pusch (CDU) und Max Henrik Schröder (FDP) an. Wie stehen die Kandidaten zu mehr Windrädern auf Flächen des Wahlkreises 68 und in den Harzer Wäldern?