Unbekannte haben in Magdeburg den Grünen mindestens drei riesige Wahlplakate zur Migration untergeschoben. Die Banner hingen an Brücken. Die Polizei ermittelt.

Eines von mindestens drei Bannern, die von Unbekannten den Grünen untergeschoben wurden. Hier ein Blick auf das Banner an einer Brücke über den Magdeburger Ring. Die Grünen erstatteten Anzeige.

Magdeburg - Die Grünen haben am Donnerstag, 20. Februar 2025, Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Anlass waren mindestens drei mehrere Meter lange Banner, die mit weißen Buchstaben auf grünem Untergrund und Parteilogo sowie dem Schriftzug „Unbegrenzte Einwanderung, jetzt“ unter anderem an einer Ringbrücken in Magdeburg warben und den Eindruck erweckten, sie stammten von den Grünen.

Der Kreisverband Magdeburg widersprach dem auf Anfrage der Volksstimme. Die Banner seien von den Grünen weder produziert noch aufgehängt worden. Die Banner seien entfernt worden.