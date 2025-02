Analyse zur Bundestagswahl 2025 Wer die AfD in Magdeburg schlagen konnte

Ein Blick in die Wahlergebnisse in den Magdeburger Stadtteilen zeigt: Wie in ganz Ostdeutschland dominieren auch in der Elbestadt die Rechtspopulisten. Nur sechs Stadtteile gingen nicht an die Blauen – allerdings mit teils überraschenden Gewinnern.