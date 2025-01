Die vorgezogene Bundestagswahl wirft immer stärker ihre Schatten voraus. Nur noch vier Wochen sind es bis zum Urnengang. Wer am 23. Februar verhindert ist, kann seine Stimme vorher abgeben. Doch die Frist ist eng.

Enge Zeitschiene für Briefwahl in Zerbst - was Wähler wissen müssen

Zerbst. - Die vorgezogene Bundestagswahl prägt immer stärker das Stadtbild. Mit Plakaten und Aufstellern werben die Parteien mittlerweile für ihre Kandidaten, die am 23. Februar um einen Einzug ins deutsche Parlament kämpfen. Inzwischen ist ebenfalls der Versand der Wahlbenachrichtigungen ausgelöst – rund 16.500 werden in der Einheitsgemeinde Zerbst über den Postweg zugestellt, wie Astrid Krüger berichtet. Bis 2. Februar sollte jeder Wahlberechtigte die Benachrichtigung erhalten haben, so die Sachbearbeiterin Wahlen der Stadtverwaltung.