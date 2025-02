Thomas Schulze, Co Landeschef beim BSW Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Der Co-Landesvorsitzende Thomas Schulze sagte am Abend: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde schaffen und in den Bundestag einziehen werden. Selbst wenn der Einzug in den Bundestag knapp verpasst werden sollte, ist dieses Ergebnis ein starkes Signal: Das BSW wird gebraucht!“