Magdeburg/Berlin. - Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, nicht angemessen auf die Bauernproteste im vergangenen Jahr reagiert zu haben. „Es wurden von den Bundesländern im Nachgang der Demos beim Thema Bürokratieabbau 194 Vorschläge vorgelegt. Ich sehe nicht, dass an dieser Stelle etwas Substanzielles passiert ist. Es ist enttäuschend, was daraus geworden ist“, sagte Schulze gestern bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dabei sei der Bürokratieabbau der Schlüssel, „um Landwirte zu entlasten und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern“.

