Die Parteien in Sachsen-Anhalt stellen sich personell für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 auf.

Das sind die Spitzenleute der Parteien in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Grünen beschließen bei einem Landesparteitag am Samstag (23.11.) in Wernigerode ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Auch die anderen Parteien stehen in den Startlöchern.