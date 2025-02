Janina Böttger, Sachsen-Anhalts Spitzenkandidatin der Linken am Lesertelefon. 2024 wurde sie als Landesvorsitzende ihrer Partei wiedergewählt. Die gebürtige Merseburgerin lebt in Halle. Als studierte Verwaltungsmanagerin arbeitet sie als Referentin für Wirtschafts- und Europapolitik in der Landtagsfraktion in Magdeburg.

Uli Lücke