Vor der Bundestagswahl Mehrheit der Leser favorisiert Alice Weidel als Bundeskanzlerin

Wer soll Kanzler werden? Was sollten Politiker am schnellsten ändern? In einer- nicht repräsentativen - Umfrage sagten uns 2.839 Leserinnen und Leser von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung ihre Meinung.