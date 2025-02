Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff nimmt SPD in die Pflicht

Nachdenklich: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in der Landespressekonferenz.

Magdeburg - „Wenn die Mitte nicht mehr in der Lage ist, eine Regierung zu bilden, dann ist Deutschland am Ende“, warnte Haseloff am Dienstag eindringlich.