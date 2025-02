Bundestagswahl 2025 SPD-Wahlparty Magdeburg: Jetzt geht die Debatte los, wer den Hut nehmen muss

Es gibt Bier, Bratwürste und Brause bei der SPD-Wahlparty in Magdeburg. Als die Prognose-Balken hochgehen, bleibt es still. Ein bitteres Ergebnis. Ein Spitzen-Genosse sagt, was sich ändern muss.