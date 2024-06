Die Dorfbewohner haben gewählt und dabei für die eine oder andere Neuerung gesorgt. So wurde in Tylsen der ganze Rat getauscht und in Klein Gartz heißt es Frauenpower. Doch eines zählt, wie eine Neu-Rätin aus Tylsen sagt: „Dorfleben und Zusammenhalt“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Schon 2019 zeigten die Bewohner einiger Salzwedeler Ortsteile jenen der Stadt, wie Wahlbeteiligung aussehen kann. Das war 2024 wieder so. Doch wie wurde eigentlich in den Dörfern gewählt und was steht hier und da an?