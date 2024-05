Erhöhung der Beiträge für die Kita-Betreuung und Co.: Die Volksstimme befragt Kandidaten für den Gardelegener Stadtrat zu kommunalpolitischen Themen. Im Interview dieses Mal: Sebastian Koch von der AfD.

Kommunalwahl 2024 in Gardelegen

Gardelegen/he - Sebastian Koch (AfD) kandidiert erneut für den Gardelegener Stadtrat. Im Interview äußert er sich zu Themen wie Steuererhöhungen und Kinderbetreuung.

Kommunalwahl in Gardelegen: Interview mit Sebastian Koch (AfD) (Interview: Cornelia Ahlfeld, Kamera: Stefanie Herrmann, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Am großen Wahlsonntag am 9. Juni werden in der Hansestadt das EU-Parlament, der Kreistag, der Gardelegener Stadtrat, 29 Ortschaftsräte und zwei Ortsvorsteher gewählt.