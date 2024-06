Kommunalwahl im Altmarkkreis Salzwedel: Wer schafft es in den Kreistag?

Die Kreisverwaltung Salzwedel. Wer zieht nach dem 9. Juni in den Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel?

Eine der vielen Wahlen, bei denen die Bürger im Altmarkkreis Salzwedel am Sonntag, 9. Juni, ihre Stimme abgeben müssen, ist die Wahl zum Kreistag. 42 Sitze sind dafür in der Region rund um Gardelegen, Salzwedel, Klötze und Co. zu vergeben. Mehr als 69.000 Wahlberechtigte sind zum Urnengang aufgerufen.

Wer gewinnt diese Wahl? Wer ergattert einen Sitz? Wo sind die Hochburgen der einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften? Hier finden Sie am Abend des 9. Juni und in den Tagen darauf immer die aktuellsten Ergebnisse.

Wie hat der Altmarkkreis Salzwedel bei der Kreistagswahl gewählt?

Wer hat in den einzelnen Kommunen gewonnen?

Wer hat viele Sitze im neuen Kreistag?