Zerbster Umland. - Die Karten sind neu gemischt. In den Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst haben die Bürger ihre neuen Vertreter für die nächsten fünf Jahre gewählt. In Hohenlepte war die Wahlbeteiligung mit 55,7 Prozent die niedrigste. Die meisten Bürger gingen in Grimme zur Wahl, so dass hier die Wahlbeteiligung bei 82,05 Prozent lag.

Der kleinste Ortschaftsrat wird die Geschicke von Moritz lenken. Hier bilden drei Bürgervertreter das Gremium. Vier Köpfe zählt der Ortschaftsrat von Bias. Hier hätten es aber durchaus fünf Mitglieder sein können. Allerdings bekam die CDU-Kandidatin Stimmen für zwei Plätze, so dass der Wählergemeinschaft nur drei blieben.

Die meisten Ortschaftsräte bestehen aus fünf Mitgliedern oder bei den größeren Ortschaften aus neun Mitgliedern. Zahlreiche neue Gesichter wird es in der neuen Legislaturperiode geben, und es werden sich auch einige neue Ortsbürgermeister finden. Ihren Ortsbürgermeister wählen die neugewählten Ortschaftsräte dann aus ihrer Mitte.

Ortschaftsräte vorwiegend männlich

Schaut man sich die Verteilung in den Ortschaftsräten an, sind es überwiegend die Männer, die sich für ihre Ortschaft engagieren wollen und in den Gremien mitarbeiten. Reine „Männerwirtschaft“ wird in Nedlitz, in Reuden/Anhalt, in Luso und Moritz betrieben. Dagegen gibt es nur einen einzigen Ortschaftsrat, der ausschließlich aus Frauen besteht. Das war schon in der letzten Runde so und das ist jetzt wieder so, dass in Nutha, die Frauen am Ruder sind.

In den meisten Ortschaften hatten sich die Kandidaten für die Wahl zu Wählergemeinschaften und Listen zusammen gefunden. An Parteikandidaten wurden nur wenige Plätze vergeben. CDU-Vertreter sitzen in Bias, Dobritz und Pulspforde in den Ortschaftsräten. Die Grünen haben in Hohenlepte und Steutz einen Vertreter. Ein FDP-ler ist in Lindau wieder mit von der Partie. Die AfD hat in Reuden/Anhalt und in Pulspforde jemanden im Ortschaftsrat. Nun ist es an den gewählten Männern und Frauen, die Interessen ihrer Ortschaft wahrzunehmen und sich für sie einzusetzen.

Ortschaftsrat Pulspforde

CDU: Konratt, Marian (45 Stimmen) AfD: Willems, Sebastian (44) Einzelbewerber: Petermann, Edgar (63)Einzelbewerber: Bauer, Martina (45)Einzelbewerber: Markmann, Tobias (39)

Ortschaftsrat Bias

CDU: Krüger, Juliane (135)Wählergruppe Bias: Weiß, Mattias (70)Wählergruppe Bias: Schmidt, Steffen (62)Wählergruppe Bias: Richter, Heiko (39)

Ortschaftsrat Luso

B-L-M: Ewald, Jörg (160)B-L-M: Tennemann, Steffen (111)B-L-M: Friedrich, Lars (73)B-L-M: Sens, Hilmar (53)B-L-M: Konratt, Jürgen (53)

Ortschaftsrat Bornum

UWG Bornum: Rudolf, Mario (229)UWG Bornum: Dr. Brodowski, Gero (161)UWG Bornum: Krüger, Stephan (89)UWG Bornum: Kelsch, Sabrina (67)UWG Bornum: Grube, Wolfgang (67)UWG Bornum: Fahle, Ronny (62)UWG Bornum: Göricke, Frank (60)UWG Bornum: Reich, Alexander (57)UWG Bornum: Schwenke, Kristin (44)

Ortschaftsrat Buhlendorf

WGB: Wuttig, Norman (121)WGB: Baude, Martin (96)WGB: Klingenberg, Cathrin (56)WGB: Kirste, Margot (41)WGB: Linke, Ines (37)

Ortschaftsrat Deetz

Liste Deetz: Bergfeld, Alexander (174)Liste Deetz: Böttcher, Tobias (158)Liste Deetz: Mösenthin, Mathias (132)Liste Deetz: Seeger, Roland (115)Liste Deetz: Vogt, Marcus Peter (86)Liste Deetz: Bergholz, Karen (84)Liste Deetz: Sandmann, Roger (66)Liste Deetz: Trunschel, Annemarie Ellen (63)Liste Deetz: Lorenz, Britt (62)

Ortschaftsrat Dobritz

CDU: Kunz, Matthias (120)Pro Dobritz: Wecke, Katrin (177)Pro Dobritz: Reich, Alexandra (72)Pro Dobritz: Quer, Christian (72)Pro Dobritz: Seifert, Mike (48)

Ortschaftsrat Gehrden

Wir für Gehrden: Baumgart, Michael (96)Wir für Gehrden: Bartels, Dennis (63)Wir für Gehrden: Schemionek, Johannes (55)Wir für Gehrden: Bauer, Corinna (52)Wir für Gehrden: Golze, Ernest (40)

Ortschaftsrat Grimme

WGG: Reimann, Annemarie (84)WGG: Freitag, Ernst Jörg (56)WGG: Sens, Carsten (45)WGG: Lange, Robert (42)WGG: Löhn, Janet (34)

Ortschaftsrat Gödnitz

WGF: Finke, Andrea (77)WGF: Schirmer, Karoline (74)WGF: Kubernath, Olf (73)WGF: Worch, Thomas (63)Einzelbewerber: Leps, Maximilian (69)

Ortschaftsrat Güterglück

IG Güterglück: Schulze, André (351)IG Güterglück: Bruchmüller, Mario (158)IG Güterglück: Feierabend, Claudia (83)IG Güterglück: Michaelis, Alexander (73)IG Güterglück: Boer, Robin (71)IG Güterglück: Wiest, Stephan (70)IG Güterglück: Rieseler, Frederik (65)IG Güterglück: Nilges, Katrin (54)IG Güterglück: Hilbig, Gordon (37)

Ortschaftsrat Hohenlepte

GRÜNE: Böwer, Jonas (24Ho-Kä-Ba-To: Meinhold, Elke (67)Ho-Kä-Ba-To: Volmer, Frank (40)Ho-Kä-Ba-To: Bette, Kerstin (34)Ho-Kä-Ba-To: Hörhold, Irena (31)

Ortschaftsrat Jütrichau

Für J-P-W: Barycza, Denis (333)Für J-P-W: Bunge, Dirk (101)Für J-P-W: Pfeifer, Markus (91)Für J-P-W: Knoche, Tobias Christian (78)Für J-P-W: Wegener, Edelgard (74)Für J-P-W: Stock, Lars (64)Für J-P-W: Wiegand, Juliane (51)Für J-P-W: Köhler, Volker (42)Für J-P-W: Eichelmann, Carsten (35)

Ortschaftsrat Leps

FL-K-E: Tiepelmann, Marita (116)FL-K-E: Lippold, Carsten (113)FL-K-E: Hake, Claudia (111)FL-K-E: Moller, Reinhard (90)FL-K-E: Will, Mario (38)

Ortschaftsrat Lindau

FDP: Sinast, Ingo (92)PRO Lindau: Seidler, Günter Helmut (403)PRO Lindau: Gottschalk, Peter (240)PRO Lindau: Willno, Matthias (180)PRO Lindau: Seeger, Annett (141)PRO Lindau: Bergt, Jan (117)PRO Lindau: Zimmer, Ralf (90)PRO Lindau: Schub, Arno Volker (71)PRO Lindau: Anders, Kerstin (51)

Ortschaftsrat Moritz

MST: Wenzel, Thomas (242)MST: Pannwitz, David (154)MST: Bettge, Julian (99)

Ortschaftsrat Nedlitz

ABI: Buge, Mario (369)ABI: Hahn, Eduard (161)ABI: Müller, Andreas (105)ABI: Juskowiak, Heiko (90)ABI: Genth, Christian (90)ABI: De Vries, Jan (75)ABI: Walter, Detlef (53)ABI: Schütze, Andreas (46)ABI: Becker, Henry (29)

Ortschaftsrat Nutha

WFU: Rothe, Sylvia (103)WFU: Lisso, Sandra (63)WFU: Lindena, Tomke (60)WFU: Klüdtke, Marietta (48)Einzelbewerber: Brandt, Juliane (57)

Ortschaftsrat Polenzko

UWG: Scharping, Annett (74)UWG: Buchmann, Ruth (64)UWG: Stahl, Andreas Roman (39)UWG: Bernich, Christian (38)Einzelbewerber: Vetter, Lars (44)

Ortschaftsrat Reuden

AfD: Schnabel, Sven (38)FWR/A: Kalkofen, Matthias (85)FWR/A: Stahlich, Nico (73)FWR/A: Schmidt, Peter Lothar Elard (62)FWR/A: Bruß, Christoph (43)

Ortschaftsrat Steutz

GRÜNE: Höpner, Tino (31)FWS: Gerber, Steffen (161)FWS: Bretschneider, Silke (103)FWS: Richter, Rudolf (96)FF Steutz: Schayka, Gundel (372)FF Steutz: Hybotter, Torsten (60)FF Steutz: Hohmann, Dana (56)FF Steutz: Paul, Michael (52)FF Steutz: Klimmt, Susanne (50)

Ortschaftsrat Straguth

Gemeinschaft Straguth: Bachmann, Matthias (131)Gemeinschaft Straguth: Fehse, Sven (70)Gemeinschaft Straguth: Ritschel, Nadine (50)Gemeinschaft Straguth: Volger, Petra (50)Gemeinschaft Straguth: Ströber, Vera (43)

Ortschaftsrat Walternienburg

PW: Hausmann, Jörg (268)PW: Heide, Andreas (116)PW: Steinz, Margitta (98)PW: Bressel, Erik (69)PW: Strauß, Andreas (65)PW: Strauß, Christian (63)PW: Weller, Andreas (60)PW: Neuhaus, Anja (56)PW: Kiefer-Bredow, Ilona (28)

Ortschaftsrat Zernitz

Gemeinschaft Z: Dr. Haake, Beatrix (180)Gemeinschaft Z: Krieg, Thomas (128)Gemeinschaft Z: Gabbert, Florian (45)Gemeinschaft Z: Schub, Katharina (44)Gemeinschaft Z: Thomalla, André (24)