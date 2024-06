Zielitz/Elbe-Heide - Jonas Samsel (SPD) wird neuer Bürgermeister von Zielitz. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag kam der 28-jährige Lehrer für Geschichte und Sozialkunde auf 59,66 Prozent der gültigen Stimmen. Für Wehrleiter Carsten Schwarzkopf stimmten 40,34 Prozent der Wahlberechtigten aus Zielitz und Schricke. Das Wahlergebnis ist noch vorläufig.

Samsel bringt Erfahrung mit

Jonas Samsel ist in der Zielitzer Kommunalpolitik kein unbeschriebnes Blatt. Seit nunmehr zehn Jahren sitzt er im Gemeinderat. „Die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, möchte ich in das Bürgermeisteramt einbringen“, sagt Samsel, der sich bei allen seinen Wählern bedankt und Carsten Schwarzkopf für einen fairen Wahlkampf lobt. Voraussichtlich auf der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates im Juli wird die Berufung, Ernennung und Vereidigung des neuen Zielitzer Bürgermeisters erfolgen. Die Wahl war notwendig geworden nachdem Amtsvorgänger Stefan Crackau zum Verbandsgemeindebürgermeister gewählt worden war.

Zielitz soll sich entwickeln

Die weitere Entwicklung der Gemeinde Zielitz gemeinsam mit dem Gemeinderat liegt Jonas Samsel sehr am Herzen. „Wir sind als Gemeinde infrastrukturell schon sehr gut aufgestellt, haben unter anderem Schule, Kita, ein Schwimmbad, ein Theater, Einkaufsmöglichkeiten und einen Bahnanschluss. Doch wir können Zielitz noch attraktiver machen“, so der designierte Bürgermeister. Dabei nennt er unter anderem die Aufwertung des Quartiers „Am Mühlenberg“. „Wir wollen den Wohnungsbestand Stück für Stück modernisieren und dem Bedarf anpassen“, so Jonas Samsel, der dabei auch an bezahlbare kleinere Wohnungen – etwa für Auszubildende und Studenten – denkt. Zu den geplanten Investitionen gehört der Neubau des Sozialtraktes im Schwimmbad, für den auch Leader-Fördermittel beantragt wurden. Samsel, der in Schricke wohnt, liegt auch die materielle Ausstattung der Feuerwehren in Zielitz und Schricke am Herzen. „Unbedingt verbessert werden muss unter anderem die Situation der Schricker Feuerwehr, wo sich die Kameradinnen und Kameraden gemeinsam in der Fahrzeughalle umziehen müssen.“

Schule nicht zum Sommer fertig

Zur anhaltenden Baumaßnahme am Zielitzer Sekundarschulgebäude kann Jonas Samsel allerdings nur weniger Erfreuliches berichten. „Die geplante Fertigstellung zum Beginn des neuen Schuljahres ist nicht möglich“, gibt er eine Erkenntnis aus einer kürzlich erfolgten Vor-Ort-Begehung des Gemeinderates wieder. Grund dafür seien Mehrarbeiten, die sich erst im Zuge der Baumaßnahme herausstellten. So seien beim Hochnehmen der alten Fußböden Schadstoffe festgestellt worden oder die Betondecke der Aula muss aus statischen Gründen verstärkt werden.

Der neue Bürgermeister will auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Gemeinde weiter fördern. Dazu soll unter anderem das „Fest der Vereine“ beitragen, das in diesem Jahr am 11. August in Schricke stattfinden wird.

Klima- und Umweltschutz

Konkrete Vorschläge hat Samsel zum Klima- und Umweltschutz in der Bergbaugemeinde. So soll insbesondere auf kommunalen Gebäuden der Ausbau erneuerbarer Energien erfolgen oder auch Elektro-Ladesäulen für Autos und Fahrräder sollen errichtet werden.

In seiner knapp bemessenen Freizeit spielt Jonas Samsel, der seit Sommer 2022 als Mitarbeiter der SPD-Bundestagsabgeordneten Franziska Kersten tätig ist, leidenschaftlich gern Theater. Schon seit 20 Jahren ist er im Ensemble des Zielitzer Holzhaustheaters aktiv. Bei den aktuellen Kalimandscharo-Festspielen kann man den neuen Bürgermeister in der Rolle des Achim Lohmann im Stück „Minirock und Rambazamba“ erleben. Entspannung findet Jonas Samsel auch beim Arbeiten in seinem Kleingarten oder bei Fahrradausflügen in die Umgebung.

Neuer Verbandsgemeinderat

Jonas Samsel ist auch im neuen Verbandsgemeinderat vertreten. Das sind alle gewählten Vertreter für die Elbe-Heide: CDU (29,70 Prozent, 6 Sitze): Thomas Schmette, Steffi Engelbrecht, Tom Borchert, Bettina Roggisch, Andreas Lemke, Dörte Werner; AfD (23,19 Prozent, 5 Sitze): Michaela Kämpfert, Simone Wedekind, Wolfgang Kämpfert, Henry Lothar Hampel, Udo Schinköth; Die Linke (4,13 Prozent. 1 Sitz): Volker Prof. Dr. Lüderitz; SPD (7,57 Prozent, 2 Sitze): Jonas Samsel, Jens-Peter Hollenbach; Bürger für Angern (8,85 Prozent, 2 Sitze): Egbert Fitsch, Klaus Horstmann; Feuerwehr Elbe-Heide (5,15 Prozent, 1 Sitz): Marco Schönrock; Wählergemeinschaft Burgstall, Dolle, Cröchern, Blätz, Sandbeiendorf (7,56 Prozent, 2 Sitze): Carsten Miehe, Dr. Christian Kroll; Bürger für Colbitz/Lindhorst (4,76 Prozent, 1 Sitz): Ralf Ganzer und Bürgerinitiative Westheide (7,37 Prozent, 2 Sitze): Romy Staufenbiel, Sylvia Schulze