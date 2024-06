Die Einwohner der Elbe-Heide haben gewählt. Diese Vertreter werden sich in den kommenden Jahren in den sieben Gemeinderäten der Verbandsgemeinde engagieren.

Elbe-Heide: Wer in die Gemeinderäte einzieht

Elbe-Heide - Die Zusammensetzung der Gemeinderäte ist bunt. Einige Vertreter haben sich bereits eingebracht, andere sind neu in den Gremien. So sind die Gemeinderäte in der Elbe-Heide besetzt:

Im Gemeinderat Angern sind vertreten:

AfD: 17,93 Prozent, 2 Sitze: Michaela Kämpfert, Randolf Becker

Bürger für Angern: 46,43 Prozent, 5 Sitze: Klaus Horstmann, Lothar Hecht, Henning Noack, Lars Heydenreich, Ralf Brand

Bürger für Mahlwinkel: 22,7 Prozent, 3 Sitze: Marco Schönrock, Frank Güldenpfennig, Siegfried Wagner

Blasorchester Angern: 5,75 Prozent, 1 Sitz: Dirk Bindemann

Bürger für Wenddorf: 4,98 Prozent, 1 Sitz: Martin Ziegler

Die Wahlbeteiligung lag bei 71,24 Prozent. Von 1.610 Wahlberechtigten gingen 1.147 zur Wahlurne.

Im Gemeinderat Burgstall sind vertreten:

AfD: 14,13 Prozent, 1 Sitz: Udo Hartmuth Schinköth

FuWG Burgstall: 16,08 Prozent, 2 Sitze: Franziska Wustl, Marion Dr. Emmer

Heimatverein Dolle: 25,63 Prozent, 3 Sitze: Sigmar Nahrstedt, Birgit Zillmann, Stefanie Zillmann

Wählergruppe Neue Generation: 17,65 Prozent, 2 Sitze: Erik Theuerkauf, Jörn Theuerkauf

Bürgervertretung Cröchern-Blätz: 17,80 Prozent, 2 Sitze: Dr. Christian Kroll, André Meyer

Einzelbewerber Robert Stähr: 8,71 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 70,43 Prozent. 1.265 Einwohner waren wahlberechtigt, davon gingen 891 wählen.

Im Gemeinderat Colbitz sind vertreten:

CDU: 31,13 Prozent, 5 Sitze: Lars Kositzki, Dörte Werner, Thomas Voigt, David Bahrendt, Dieter Hübsch

AfD: 20,77 Prozent, 1 Sitz: Henry Lothar Hampel

Die Linke: 5,52 Prozent, 1 Sitz: Prof. Dr. Volker Lüderitz

SPD: 5,02 Prozent, 1 Sitz: Jens-Peter Hollenbach

FFW Colbitz: 16,48 Prozent, 2 Sitze: Andreas Lemke, Bastian Sölter

Bürger für Lindhorst: 12,60 Prozent, 2 Sitze: Ralf Ganzer; Bernd Ibe

Einzelbewerber Bernd Buttgereit: 3,92 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 66,76 Prozent. Von den insgesamt 2.816 Wahlberechtigten nutzen 1.880 ihre Wahlmöglichkeit.

Im Gemeinderat Loitsche-Heinrichsberg sind vertreten:

CDU: 31,44 Prozent, 3 Sitze: Mario Rosenbohm, Marc Ziemer, Anja Hartmann

SPD: 6,05 Prozent, 1 Sitz: Christian Hausmann

UWG: 25,03 Prozent, 2 Sitze: Michael Schulze, Marlis Schorgel

Bürger für Heinrichsberg: 28,72 Prozent, 3 Sitze: Michel Jagodzinski, Ramon Osterburg, Yvonne Lehmann

Einzelbewerber Thomas Runschke: 8,77 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 72,08 Prozent. Von den 795 Wahlberechtigten kamen 573 zur Wahlurne.

Im Gemeinderat Westheide sind vertreten:

BI Westheide: 34,95 Prozent, 4 Sitze: Sylvia Schulze, Falko Staufenbiel, Andreas Czesch, Christoph Glase

Bürgerbündnis Westheide: 11,21 Prozent, 1 Sitz: Kronig

Freizeit, Sport und Entwicklung Westheide: 31,30 Prozent, 3 Sitze: Stephan Alsleben, Erik Helmecke, Matthias Hoffmann

Einzelbewerber Ingbert de Weert: 2,91 Prozent

Familienfreundliches Hillersleben: 17,83 Prozent, 32 Sitze: Marina Pochau, Sören Knittel

Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent. Von den 1.454 Wahlberechtigten wählten 1.012 ihren Gemeinderat.

Im Gemeinderat Rogätz sind vertreten:

EB (Einzelbewerber) Thomas Rieckhoff: 20,29 Prozent

EB Jens Gloede: 13,84 Prozent

EB Daniel Kolberg: 10,51 Prozent

EB Sebastian Arndt: 4,04 Prozent

EB Karsten Kuske: 12,76 Prozent

EB Stefanie Mewes: 6,42 Prozent

EB Maria Oertel: 5,37 Prozent

EB Yves Wichert: 5,80 Prozent

Freiwillige Feuerwehr Rogätz: 19,07 Prozent, 3 Sitze: Matthias Zacher, Mandy Steinbrenner, Paul Biskaborn

Die Wahlbeteiligung lag bei 65,67 Prozent. Von 1.812 Wahlberechtigten kamen 1.190 in die Wahllokale.

Im Gemeinderat Zielitz sind vertreten:

CDU: 24,62 Prozent, 2 Sitze: Thomas Bartlitz, Frank Radde, Christian Pfeifer

SPD: 32,41 Prozent, 4 Sitze: Jonas Samsel, Andreas Kasten, Rainer Müller, Jose Francisco Saenz

Freie Bürger Zielitz: 42,97 Prozent, 5 Sitze: Melanie Bünz, Carsten Schwarzkopf, Daniel Schwarzkopf, Rainer Hoffmann, Nadine Nölche

Die Wahlbeteiligung lag bei 62,82 Prozent. Insgesamt waren 1.552 Einwohner wahlberechtigt, davon nutzten 975 ihr Wahlrecht.