Haldensleben: Diese Kandidaten wurden in die Ortsräte gewählt

Kommunalwahl in der Börde

Europa- und Kommunalwahlen 2024 in Haldensleben.

Haldensleben - Die Wähler haben bei der Kommunalwahl nicht nur Stadt- und Kreistag gewählt, sondern auch die Ortschaftsräte von Hundisburg, Satuelle, Süplingen, Wedringen und Uthmöden. Dabei lag die Wahlbeteiligung höher als beim Stadtrat von Haldensleben, wo sie bei 53,88 Prozent lag.

In Hundisburg hat die CDU die meisten Sitze bekommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,22 Prozent.

In Satuelle verteilen sich die Sitze gleichmäßig mit je einem Sitz. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,22 Prozent. Der amtierende Ortsbürgermeister Mario Schumacher wurde nicht mehr in den Ortschaftsrat gewählt.

In Süplingen hat die Wählergemeinschaft Süplingen-Bodendorf 100 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,62 Prozent.

In Wedringen hat die CDU die meisten Sitze gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,75 Prozent. Damit hat Wedringen die höchste Wahlbeteiligung.

In Uthmöden gehen die meisten Plätze an die WG Freie Wählerliste Uthmöden. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,15 Prozent.

So setzten sich die Ortschaftsräte zusammen:

CDU: 59,24 Prozent, Nico Schmidt (222 Stimmen), Thomas Seelmann (166 Stimmen), Christopher Schäfer (154 Stimmen), Carsten Prüße (105 Stimmen), Holger Tuchen (100 Stimmen)

Die Linke: 11,85 Prozent, André Franz (159 Stimmen)

FUWG: 4,84 Prozent, Thomas Herrmann (65 Stimmen)

Einzelbewerber: Florian Jericke 13,64 Prozent (183 Stimmen), Michael Pekok 10,43 Prozent (140 Stimmen)

FDP: 14,98 Prozent, Burkhard Braune (66 Stimmen)

BB HDL: 32,6 Prozent, Rainer Vogel (222 Stimmen)

Chor: 6,02 Prozent, Hannerose Rehwald (41 Stimmen)

Einzelbewerber: Kevin Gathge 13,95 Prozent (95 Stimmen), Alexander Herbst 12,04 Prozent (82 Stimmen), Frank Latusseck 13,51 Prozent (92 Stimmen), Marina Müller: 5,43 Prozent (37 Stimmen)

Wählergemeinschaft Süplingen-Bodendorf: 100 Prozent, Karsten Ulrich (433 Stimmen), Herbert Kahle (177 Stimmen), Egbert Hoppe (164 Stimmen), Norman Klawitter (149 Stimmen), Annette Koch (122 Stimmen), Marc Ziese (110 Stimmen), Ingolf Butge(100 Stimmen), Doreen Jantos (85 Stimmen), Nicolle Ilse-Buk (63 Stimmen)

CDU: 75,55 Prozent, André Wiklinski (401 Stimmen), Steffen Kapischka (149 Stimmen), Roland Voitus (77 Stimmen), Michael Englerth (60 Stimmen), Andy Arndt (39 Stimmen)

Einzelbewerber: Steven Berg 12,07 Prozent (116 Stimmen), FritzVoigtländer 12,38 Prozent (119 Stimmen)

CDU: 16,64 Prozent, Oliver Schoppmann (108 Stimmen)

WG Freie Wählerliste Uthmöden: 83,36 Prozent, Marie Ohrdorf (331 Stimmen), Fabian Girmann (84 Stimmen), Christoph Kerzel (51 Stimmen), Frank Schulze (44 Stimmen), Verena Maiwald (31 Stimmen)

Laut dem Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt wählen die Ortschaftsräte in ihrer ersten Sitzung den Ortsbürgermeister und einen oder mehrere Stellvertreter. In allen Ortsteilen bis auf Satuelle haben die amtierenden Ortsbürgermeister die Chance, wieder gewählt zu werden. „Bis zur Ernennung des Ortsbürgermeisters nimmt das älteste anwesende und hierzu bereite Mitglied des Ortschaftsrates die Aufgaben des Ortsbürgermeisters als Vorsitzender des Ortschaftsrates wahr“, heißt es in dem Gesetz.