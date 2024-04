Kommunalwahlen in der Einheitsgemeinde Wanzleben So viele Bewerber wie noch nie gehen ins Rennen

Zur Wahl des neuen Stadtrates in der Einheitsgemeinde Wanzleben treten am 9. Juni gleich 15 Parteien, Bündnisse und Einzelbewerber an. Genau 80 Kandidaten kämpfen um 28 Sitze. Außerdem geht es um die Neubesetzung der Ortschaftsräte.