Flechtingen. - Eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei der letzten Wahl zum Flechtinger Verbandsgemeinderat (VG-Rat) für fünf Jahren zeigte sich bei den Kommunalwahlen am Sonntag. Sie stieg von 55,6 Prozent im Jahr 2019 auf 63,68 Prozent.

10.999 Wahlberechtigte (11.393 waren es noch vor fünf Jahren) waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen, das die sieben Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde vertritt. Von ihrem Wahlrecht machten 7.004 Wähler Gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 63,68 Prozent.

6.895 gültigen Wahlzetteln standen 109 ungültige gegenüber. 20.427 Stimmen waren gültig. Viel zu tun gab es in den 33 Wahllokalen, denn neben den Stimmen für die Verbandsgemeinde mussten auch die Gemeinderäte, der Kreistag und die Europawahl ausgezählt werden. Teilweise lange Warteschlangen hatten sich insbesondere in den Vormittagsstunden in den Wahllokalen gebildet, denn wer seine teils meterlangen Wahlzettel erhalten hatte, musste sich darauf erst einmal orientieren, um seine Kreuze machen zu können. Das dauerte seine Zeit.

CDU fordert Sacharbeit

Die CDU erhielt 6.961 Stimmen und ist im neu zu bildenden Verbandsgemeinderat mit sieben Sitzen stärkste Kraft. „Ein Ergebnis, das für uns sehr erfreulich ist. Es zeigt, dass wir ein starkes Team aufgestellt haben“, sagte Tim Teßmann vom Wahlsieger. Der Landtagsabgeordnete aus Bülstringen schaffte das zweitbeste Stimmenergebnis dieser Wahl. Nun wolle die CDU mit Sacharbeit überzeugen und die VG im Sinne ihrer Bürger mitgestalten. Und vor allem sei es jetzt allerhöchste Zeit, dass alle demokratischen Kräfte an einem Strang ziehen und zusammenhalten.

Sie verdrängt mit ihrem Ergebnis knapp die Unabhängige Wählergemeinschaft der VG Flechtingen (UWG) mit 5.105 Stimmen, die 2019 noch die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. Trotzdem kann sie immer noch sechs Sitze besetzen, zwei weniger als vor fünf Jahren. Hubertus Nitzschke holte für seine Wählergemeinschaft die meisten Stimmen und gleichzeitig das drittbeste Einzelergebnis.

Zu wenig Kandidaten

Auf dem dritten Platz landet die AfD mit 4.276 Stimmen. 3.039 Stimmen davon entfallen allein auf Liane Herrmann aus Behnsdorf, die zum zweiten Mal in den Rat einzieht und das beste Einzel-Stimmenergebnis erzielt. Kurt Sandring aus Flechtingen ist Neuling an ihrer Seite. Aufgrund ihres Stimmenanteils hätten der AfD fünf Sitze zugestanden, es gab jedoch nur zwei Kandidaten.

Die SPD (1296 Stimmen) musste eine Halbierung ihres Ergebnisses von 2019 in Kauf nehmen und zieht nur noch mit einem Kandidaten in den Verbandsgemeinderat ein.

Die Linke war mit einer Kandidatin ins Rennen gegangen, Chris Siegmann schaffte trotz Einbußen den Wiedereinzug. Die Wählergruppe Mensch-Natur-Kultur (MeNaKu) aus der Gemeinde Calvörde, neu angetreten mit fünf Kandidaten, kam mit einem Sitz in den VG-Rat. 1.152 Stimmen wurden für die Wählergruppe abgegeben. Arne Behrens aus Wegenstedt hat sich den Sitz gesichert.

Neu im Gremium zieht die Behnsdorfer Wählerliste (BWL) ein. Sie schaffte aus dem Stand 757 Stimmen. Matthias Spenn holte allein 422 Stimmen. FDP und Grüne waren bei der VG-Ratswahl nicht angetreten, hatten vor fünf Jahren noch jeweils einen Sitz erobern können.

Aufgrund der Stimmenverteilung und Prozente können im Verbandsgemeinderat Flechtingen für die kommenden fünf Jahre lediglich 19 der 22 Sitze vergeben werden. Viele alte, aber auch etliche neue Gesichter finden sich in der Ratsrunde wieder. Bemerkenswert in der Statistik ist, dass wieder nur zwei Frauen vertreten sind.

Hohe Wahlbeteiligung

Die höchste Wahlbeteiligung zum Verbandsgemeinderat verzeichnet die Gemeinde Bülstringen mit 74,45 Prozent, die niedrigste die Gemeinde Beendorf mit 58,54 Prozent. Dazwischen positionieren sich die Gemeinde Altenhausen mit 68,83 Prozent, die Gemeinde Ingersleben mit 68,28 Prozent, die Gemeinde Erxleben mit 64,23 Prozent, die Gemeinde Flechtingen mit 62,17 Prozent und die Gemeinde Calvörde mit 59,61 Prozent.