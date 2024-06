Die Einwohner in den Blankenburger Ortsteilen haben zahlreich ihre Stimmen für die neuen Ortschaftsräte abgegeben. Dabei kam einiges Überraschendes heraus.

Um 18.05 Uhr hat Wahlhelferin Karin Hädicke am Sonntag, 9. Juni, die verschlossene Wahlurne mit den Stimmzetteln zur Europawahl im Alten Amtshaus in Heimburg geöffnet.

Blankenburg. - Die Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, 2024, hat in den sieben Blankenburger Ortsteilen die politischen Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. Die großen Konstanten sind Börnecke und Timmenrode. In fünf Ortschaften gibt es aber einige Veränderungen und auch Überraschendes.