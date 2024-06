Die Darlingeröder und Drübecker haben gewählt: Die Personen sitzen künftig in den Ortschaftsräten. Und darum stehen in beiden Ortsteilen Ilsenburgs schon die nächsten Wahlen bevor.

Darum stehen in Ilsenburgs Ortsteilen Darlingerode und Drübeck erneut Wahlen an

Darlingerode/Drübeck. - Nach der Wahl ist vor der Wahl in den beiden Ilsenburger Ortsteilen Darlingerode und Drübeck. Schon am Dienstag, 6. August, steht in beiden Orten das nächste Votum an.