Obwohl die rechtsextreme Partei ihr Ergebnis gegenüber 2019 verdoppeln kann, bleibt die CDU stärkste Kraft. Wie ein Pfarrer punktet und wer am Ende in den Oberharzer Stadtrat einzieht: alle Zahlen, Fakten und Quoten zusammengefasst.

Stadtratswahl in der Stadt Oberharz am Brocken

Oberharzstadt. - Am Tag nach der Marathon-Wahlnacht ist in der Verwaltung der Stadt Oberharz am Brocken großes Durchatmen angesagt. In der Wahlnacht, verrät Bianca Bornschein als Teamleiterin im Hauptamt, sei nach der Auszählung von Europa- und Kreistagswahl erstmal die Luft rausgewesen. Zumal auch im Oberharz länger abgestimmt wurde, weil es 18 Uhr noch Schlangen vor einigen Wahllokalen gab. Alle, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Schlange standen, durften am Ende auch noch abstimmen.