Stadt Oberharz. - Zählen, notieren und rechnen, bis der Kopf qualmt: Nach der Marathon-Wahlnacht, die die Verantwortlichen in der Oberharz-Stadt bis Montag (10. Juni) gegen 4 Uhr beschäftigt hatte, hielt die Auswertung der einzelnen Wahlgänge in den Ortsteilen die Angestellten im Elbingeröder Rathaus auch am Montag und Dienstag noch in Atem. Und bescherte ihnen, wie Hauptamtsleiterin Bianca Bornschein berichtete, unerwartet neue Fragen, die am Dienstag (11. Juni) noch unbeantwortet blieben und in Tanne und Sorge dafür sorgen, dass es noch immer keine vorläufigen Ergebnisse für die Ortschaftsräte gibt. Wo das Problem liegt und was jetzt bereits verbindlich klar ist.