Der neue Ortschaftsrat in Gladau: (v. li.) Marc Randel (CDU), Klaus Voth (CDU), Sandra Thiem (CDU), Eric Nitschke (FFW Gladau) und Mandy Grahn (EB).

Gladau - Alles auf Anfang auch in Gladau. Während der ersten Zusammenkunft des neuen Ortschaftsrates wurde Klaus Voth (CDU) zum Ortsbürgermeister gewählt. Seine Stellvertreterin kommt aus Dretzel: Sandra Thiem (CDU).

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Mandy Grahn, die als Einzelbewerberin in den Rat gewählt wurde, hält sie nun die Fahnen des kleineren Ortsteils von Gladaus hoch. Insgesamt verlief die erste Sitzung des Gladauer Rates äußerst harmonisch. Die amtierende Gentiner Bürgermeisterin Dagmar Turian hatte zu Beginn den Ortschaftsräten einen Neuanfang in der Zusammenarbeit mit der Stadt angeboten und darauf hingewiesen, dass Räte und Verwaltung vertrauensvoll miteinander umgehen mögen, um die Orte auch abseits von finanziellen Verpflichtungen zu gestalten. Denn aktuell verfügt die Stadt über keinen Haushalt. Ortsbürgermeister Klaus Voth zog hingegen ein positives Fazit der Zusammenarbeit mit der Genthiner Verwaltung. „Wir können uns im Grunde nicht beschweren, da wir immer einen Ansprechpartner gefunden haben und in den vergangenen Jahren eine ganze Menge voranbringen konnten.“

Als Beispiele nannte er den neuen Spielplatz in Gladau, die Sicherung des Schornsteins beim Gemeindehaus, auf dem sich ein Storchennest befindet, den Friedhof sowie die Außenfassade des Dorfgemeinschaftshauses, die mittlerweile wieder ansehnlich sei. Auch hatten die Ortschaftsräte bereits einige Vorschläge, mit denen sie sich in den kommenden Sitzungen beschäftigen werden. Am Rande der Zusammenkunft wurden die früheren Ortschaftsräte Gabi Wille (FFW Gladau) und Ingo Märtens (CDU) verabschiedet. Zudem sind Henry Krüger (CDU), Anja Spieß (CDU) und Tino Wächter (FFW Gladau) aus dem Rat ausgeschieden.