In Biederitz haben in fast allen Ortschaftsräten und im Gemeinderat die Frauen das Nachsehen.

Kurz nach 18 Uhr wurde am Sonntag in Gerwisch mit dem Auszählen der Stimmen begonnen.

Biederitz. - Zwar verteidigten CDU und Aktiv für Bürger im Biederitzer Gemeinderat ihre Spitzenposition mit jeweils fünf Sitzen, aber die AfD mischt künftig auch in der Kommunalpolitik an der Ehle mit. Vier Kandidaten schafften auf Anhieb den Sprung in das höchste Gremium der Gemeinde. Dagegen gelang es Martin Fischer (AfD) in Woltersdorf nicht, in den Ortschaftsrat gewählt zu werden.