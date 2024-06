Bei der Gemeinderatswahl in Möser gab es zwei große Gewinner - darunter Bürger für Bürger, die bei ihrer ersten Wahlteilnahme gleich ein sensationelles Ergebnis einfuhren. Es gibt aber auch zwei große Verlierer.

Gemeinderat: Das sind die großen Verlierer in Möser

Konzentriertes Auszählen der Stimmzettel im Körbelitzer Wahllokal: Die Europawahl war am Sonntagabend zuerst auszuzählen.

Möser. - Die Bürger für Bürger Möser haben bei ihrer ersten Kandidatur für den Gemeinderat Möser auf Anhieb 2.929 Stimmen erhalten und liegen damit in der Wählergunst auf Platz 2 hinter der CDU. Die Christdemokraten konnten mit 4.525 Stimmen im Vergleich zu 2019 (3.722) deutlich hinzugewinnen.

Ein sattes Plus verzeichnete auch die AfD, die sich von 1.525 auf 2.586 Stimmen steigerte. Dagegen gehören die SPD und die Die Linken zu den Wahlverlierern. Die Sozialdemokraten bekamen noch 2.797 Stimmen im Vergleich zu 3.462 Stimmen vor fünf Jahren. Die Linken konnten nur noch 791 (1.639) Stimmen auf sich vereinen.

Mit 1.190 Stimmen holte Thomas Kindel (AfD) das beste Ergebnis aller Kandidaten. Er lag vor Frank Winter (CDU) mit 955 und Maximilian Tischer (AfD) mit 811 Stimmen.

Wahlbeteiligung höher als 2019

Im Vergleich zur Gemeinderatswahl 2019 hat sich auch die Wahlbeteiligung gesteigert. 71,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben ihre Stimmen ab. 2019 waren es knapp 61 Prozent gewesen.

Für den Ortschaftsrat Hohenwarthe holte Ortsbürgermeister Frank Winter (452 Stimmen) mit Abstand das beste Ergebnis. Hier verwies er Thomas Kindel (378) auf den zweiten Platz. In Lostau lag Alt-Bürgermeister Hartmut Dehne (CDU) mit 652 Stimmen deutlich vorn, dahinter folgte Einzelbewerberin Nancy Wienke mit 483 Stimmen.

Ortsbürgermeister holen Stimmen

Ortsbürgermeisterin Ingeborg Schwenck (SPD, 152) vereinte in Körbelitz die meisten Stimmen auf sich, gefolgt von Lars Vogelsang (UWG, 150). In Möser landete Karsten Rauche (Bürger für Bürger) mit 483 auf den ersten Platz, dahinter Rainer Aumann (CDU) mit 414 Stimmen, und Dr. Michael Krause holte mit 405 Stimmen das beste Ergebnis für die SPD. Auch in Pietzpuhl sorgte Ortsbürgermeister Sven Reinald (Pro Pietzpuhl) mit 127 Stimmen vor Philipp Pommer und Karl-Heinz Scheel (jeweils 110) für das beste Ergebnis.

In Schermen erhielt Michaela Falter (Freie Wählergemeinschaft) mit 283 Stimmen knapp vor Rolf Bock (SPD, 280), der erst vor kurzem als Ortsbürgermeister die Nachfolge von Marko Simon, dem neuen Gemeindebürgermeister, angetreten hatte, die größte Zustimmung.