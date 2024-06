Genthin - In Genthin zeichneten sich am Ende des Wahlsonntags gegen Mitternacht nach der Auszählung der ersten sechs Wahllokale von 13 bei der Stadtratswahl und bei der Abwahl des Genthiner Bürgermeisters Matthias Günther (parteilos) zwei Dinge ab: Die CDU wird im Genthiner Stadtparlament wohl stärkste Kraft und der Bürgermeister wird abgewählt.

Die CDU hatte zu diesem Zeitpunkt 37 Prozent der Stimmen, gefolgt von der WG Mützel und Pro Genthin mit jeweils mehr als 17 Prozent.

Nach den ersten Auszählungen waren mehr als 84 Prozent der Wähler für eine Abwahl

84,4 Prozent der Wähler waren für eine Abwahl des Bürgermeisters. Das notwendige Quorum für die Bürgermeisterabwahl, für die 30 Prozent aller Wahlberechtigten zur Wahl gegangen sein müssen, damit die Abwahl gültig wird, wäre erreicht.

Im Rathaus begann die Auszählung etwas verspätet. Foto: Mike Fleske

Denn die Stadtwahlleiterin Carola Elsner meldete gegen 16 Uhr eine Wahlbeteiligung von knapp 37 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt hatten 4229 von 11.564 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Insgesamt war das Interesse an der Wahl bei den Genthinern schon bei Öffnung der Wahllokale um 8 Uhr sehr hoch.

Wartezeiten in den Wahllokalen

Bereits am Vormittag kam es zu Wartezeiten von 15 Minuten vor und in den Wahllokalen vor allem in der Stadt. Diese Wartezeiten lösten sich auch bis zum Abend nicht auf. Wähler die kurz vor 18 Uhr in das Wahllokal Mitte im Rathaus eingelassen wurden, hatten ebenfalls noch einige Wartezeit, so dass der letzte Wähler erst um 18.07 Uhr das Wahllokal verließ und die Auszählung beginnen konnte.

Grund für die langen Wartezeiten waren die insgesamt vier Wahlzettel, die die Genthiner auszufüllen hatten. Allerdings lief die Auszählung der Wahlzettel besonders in der Stadt deutlich schneller als noch vor fünf Jahren, wo Helfer bis tief in die Nacht im Einsatz waren. Dadurch lagen Ergebnisse deutlich früher vor.