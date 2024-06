Parey - Die Freie Wählergemeinschaft Elbe-Parey ist der Gewinner der Gemeinderatswahl in Elbe-Parey. Mit 32,76 Prozent der Wählerstimmen entfallen auf die Wählergemeinschaft sieben Sitze im neuen Rat. Zweitstärkste Kraft wurde mit 17,65 Prozent die AfD, die mit zwei Kandidaten in den Gemeinderat einzieht.

Die CDU kommt auf 16,61 Prozent und ist mit drei Sitzen im Gemeinderat vertreten. Auf die Wählergemeinschaft Güsen entfielen 8,18 Prozent. Sie zieht mit zwei Sitzen in den Gemeinderat ein. Mit jeweils einem Sitz sind DIE LINKE, die Wählergemeinschaft Bürgerverein Bergzow (BVB), die Wählergemeinschaft Ferchland-Elbe (WFE), die Wählergemeinschaft Derben 2009 (WGD 2009) und die Wählergemeinschaft „Wir für Derben“ (WG „WfD“) vertreten. Insgesamt gibt es im neuen Gemeinderat 19 Sitze, die sich auf neun Parteien und Wählergemeinschaften verteilen. Sieben neue Mitglieder sind vertreten. „Ich bin verwundert, dass Menschen gewählt wurden, die bisher weder öffentlich in Erscheinung getreten sind, noch sich öffentlich irgendwo eingebracht haben“, so Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz. Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates findet am 2. Juli statt.

5.501 Wahlberechtigte

Wahlberechtigt waren am Sonntag in der Gemeinde Elbe-Parey 5.501 Bürgerinnen und Bürger. Davon nahmen 3.617 ihr Wahlrecht in Anspruch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,75 Prozent. Insgesamt wurden 3.555 gültige Stimmzettel abgegeben (98,29 Prozent). 10.530 gültige Stimmen wurden gezählt (98,73 Prozent). 62 Stimmzettel waren ungültig (1,71 Prozent).

Am Vormittag war in einigen Wahllokalen der Andrang sehr groß. Die Wartezeit betrug bis zu 30 Minuten. Im Wahllokal in Parey wurde noch eine zusätzliche Wahlkabine aufgestellt, im Wahllokal in Güsen ein zusätzlicher Raum der Kita als Wahlraum zur Verfügung gestellt.

Im Ortschaftsrat Parey hat die Freie Wählergemeinschaft Elbe-Parey mit 83,10 Prozent (2.656 Stimmen) die Mehrheit.. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,86 Prozent.

Höchste Wahlbeteiligung

Im Ortschaftsrat Zerben entfielen auf Dietmar Kohrt 45,34 Prozent (243 Stimmen). Norman Andres bekam 33,21 Prozent (178 Stimmen), Torsten Langner 21,46 Prozent (115 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 77,78 Prozent.

Im Ortschaftsrat Bergzow hat die Wählergemeinschaft Bürgerverein Bergzow mit 77,55 Prozent (829 Stimmen) die Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,53 Prozent.

Im Ortschaftsrat Derben hat die Freie Wählergemeinschaft Derben 2009 mit 44,96 Prozent (558 Stimmen) die Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,71 Prozent.

Im Ortschaftsrat Ferchland hat die Wählergemeinschaft Ferchland-Elbe mit 77,57 Prozent (740 Stimmen) die Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,9 Prozent.

Im Ortschaftsrat Güsen hat die Wählergemeinschaft Güsen mit 51,97 Prozent (1.414 Stimmen) die Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,33 Prozent.

Im Ortschaftsrat Hohenseeden hat die Wählergemeinschaft Hohenseeden mit 86,70 Prozent (593 Stimmen) die Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,6 Prozent.