Foto: vs

Burg hat abgestimmt und die allgemeine Protestwelle bei der Kommunalwahl um die Stadt keinen Bogen gemacht. Daran gibt es nach der Auszählung keinen Zweifel. Auch daran nicht, dass diese Wahl alles in allem eine Abrechnung mit der Ampel-Politik in Berlin war. Lokale Themen oder Probleme, so nah sie auch waren und sind, wurden zwar auf der Straße erörtert, sind aber letztlich kaum durchgedrungen. Mit der Folge, dass die AfD kräftig zugelegt hat und ihre Sitze im Stadtrat verdoppeln kann.