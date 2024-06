Erstmals hat es in Möckern ein Mitglied der AfD in den Stadtrat geschafft.

Möckern - Der Wahlausschuss von Möckern hat am 13. Juni in seiner öffentlichen Sitzung im Stadthallenfoyer das vorläufige Endergebnis der Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen in Möckern vom Wahlsonntag am 9. Juni bestätigt. Bei der endgültigen Besetzung des neuen Stadtrates gab es keine Abweichungen von dem ersten veröffentlichten Ergebnis.

So verteilen sich nach der Stadtratswahl in Möckern die Sitze auf die Parteien. Quelle: Stadt Möckern/Grafik: Kroschel

Fünf Frauen in Rat gewählt

Damit entfallen im neuen Stadtrat auf die Christdemokraten 13 Sitze, auf die Wählergemeinschaft Fläming acht Sitze. Mit zwei Sitzen sind jeweils die Partei „Die Linke“ und die FDP vertreten. Die SPD konnte ebenso wie die Wählergemeinschaft Friedensau 04 einen Sitz im Stadtrat für sich in Anspruch nehmen. Erstmals mit dabei ist die Alternative für Deutschland mit einem Ratsmitglied.

Auch in den fünf Jahren der nun anstehenden Amtsperiode werden überwiegend Männer die Geschicke der Einheitsgemeinde in den Händen haben. Von den zu vergebenden 28 Sitzen gingen 23 an Männer, nur fünf Frauen sind in dem neugewählten Stadtrat vertreten. Zwei Stadträtinnen (Kirstin Bellach und Katrin Thilo) stehen auf der Liste der CDU, die anderen drei treten für Die Linke (Sophie Ackermann), die SPD (Marie Mackowiak-Knoche) und die Wählergemeinschaft Fläming (Sandra Rydzy-Siebert) an.

Der Altersdurchschnitt der Ehrenamtlichen liegt bei etwa 52 Jahren. Das jüngste Ratsmitglied ist etwa 28 Jahre alt, das älteste 76. Auch beruflich weist das neue Gremium eine große Bandbreite auf: Der Stadtrat Möckern setzt sich unter anderem zusammen aus Rentnern, Selbstständigen, Kriminalbeamten, Hochschullehrern, Verwaltungsangestellten, Unternehmern, Landwirten, Bankvorständen und Elektrikern.

Dörfer gut vertreten

Gut vertreten im Gremium ist der ländliche Raum der Einheitsgemeinde. Gerade mal acht der 28 neuen Stadträte haben ihren Wohnort in einer der beiden „großen“ Ortschaften der Stadt – Möckern oder Loburg.

Der neue Stadtrat kommt am Montag, 1. Juli, um 18 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung im Stadthallenfoyer in Möckern zusammen. Die Sitzung ist öffentlich. Eine der ersten Amtshandlungen der Ratsleute wird dann sein, die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen für rechtmäßig zu erklären. Erst dann nämlich können auch die 28 neuen Ortschaftsräte zu ihren Sitzungen zusammenkommen.