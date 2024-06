Nach den Kommunalwahlen und ersten Gesprächen zeichnet sich im Burger Stadtrat eine Wende bei der Fraktionsbildung an. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es doch keine drei gleich starke Fraktionen geben.

Nach Auszählung der Stimmen strebt die Wählergemeinschaft für Burg mit Grünen und Linken eine eigene Fraktion an.

Burg. - Paukenschlag nach der Kommunalwahl in Burg für die so genannte bunte Fraktion: Nach der gemeinsamen Sitzung der amtierenden Mitglieder zeichnet sich ab, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit in der kommenden Wahlperiode doch keine Neuauflage dieser Fraktionsgemeinschaft geben wird.