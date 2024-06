Stadtwahlleiterin ruft zur zügigen Wahl auf. Informationen zu Wahlzetteln an den Wahllokalen nutzen. Wahlbeteiligung liegt am Nachmittag bei mehr als 30 Prozent.

Wartezeiten in den Wahllokalen der Stadt Genthin

Die wahlbeteiligung in Genthin ist so gut, dass es in den Wahllokalen zu Wartezeiten kommt.

Genthin - Der Wahltag in Genthin läuft. Seit dem Vormittag seien laut Stadtwahlleiterin Carola Elsner in den Wahllokalen der Stadt einige Staus zu verzeichnen. Auch am Nachmittag rund 90 Minuten vor Schließung der Wahllokale blieb es bei einigen Minuten Wartezeit.

Carola Elsner ruft weiterhin dazu auf, sich frühzeitig über die Kandidaten und Parteienlisten zu informieren. Die Wahlzettel seien an den Wahllokalen außen zu finden und könnten vor dem Wahlgang angeschaut werden. „Informieren sie sich an dieser Stelle bereits.“

Wahlzettel am Aushang informieren

Viele Wählerinnen und Wähler würden sich erst mit der Ausgabe der Wahlzettel über die Parteien und Kandidaten informieren, dadurch dauere der Wahlvorgang in den Kabinen recht lange und es entstünden Wartezeiten, bis die nächsten Wahlberechtigten die Kabinen nutzen können. Es sei aktuell nicht möglich, weitere Kabinen zu schaffen, daher bittet die Stadtwahlleiterin um eine zügige Wahl.

Am Vormittag gegen zehn Uhr hatten mehr als 8,5 Prozent der Wähler ihre Stimme für die Europawahl abgegeben (absolut: 975 Wähler). Wahlberechtigt sind dafür in Genthin 11.442 Menschen. Am Nachmittag um 14 Uhr hatte sich die Zahl der Wähler bei der Europawahl auf 2800 erhöht, eine Wahlbeteiligung von knapp 24,5 Prozent. Um 16 Uhr hatten 4.229 Menschen ihre Stimme abgegeben, knapp 37 Prozent.

Bei den Kommunalwahlen (Stadtrat und Abwahl) hatten um 10 Uhr 8,4 Prozent der Berechtigten gewählt (absolut: 973). Wahlberechtigt sind hier 11.564 Menschen. Am Nachmittag um 14 Uhr, hatten 2803 Menschen gewählt, eine Beteiligung von 24,2 Prozent. Hier waren am Nachmittag um 16 Uhr ebenfalls 4.229 Stimmen zu verzeichnen. Ebenfalls knapp 37 Prozent.