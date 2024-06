CDU gewinnt Ratswahl in Magdeburg

Im Wahllokal in der Thomas-Müntzer-Schule in Magdeburg-Neue Neustadt leeren Vorsteher Steffen Borrmann und Schriftführerin Sybille Becker die Wahlurne.

Magdeburg - Die CDU hat die Stadtratswahl in Magdeburg gewonnen. Die Christdemokraten kamen am Abend auf 24,4 Prozent der Stimmen (Stand 191 von 207 Wahlbezirke ausgezählt). Das sind rund 5,8 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Die CDU bleibt damit stärkste Kraft im Rathaus.

Sie konnte ihren Abstand zu Platz zwei aber ausbauen. Die Partei war mit mehr als 70 Kandidaten in den Wahlkampf gezogen und profitierte offenbar von einer Mischung aus altgedienten wie bekannten und prominenten neuen Namen auf den Stimmzetteln. Die Magdeburger trauen demnach der CDU die Lösung anstehender Aufgaben in Magdeburg wie Finanzen, Migration und Intel-Ansiedlung am ehesten zu.

Der CDU folgt die Alternative für Deutschland. Sie hat ebenfalls Stimmengewinne zu verzeichnen. Ihr gelingt damit ein Sprung von Platz vier auf zwei im Stadtrat. Die Partei sieht sich damit auch bei der Kommunalwahl im Aufwärtstrend, der ebenfalls bei der Europawahl zu verzeichnen war.

Einbußen mussten hingegen alle anderen großen Parteien hinnehmen. Linke, Grüne und SPD dürften Ratsmandate verlieren.

Zwischenergebnisse Kommunalwahl in Prozent Stadtrat Magdeburg

CDU 24,4AfD 21,8SPD 15,2Die Linke 10,2Grüne 9,5Gartenpartei 4,5Tierschutzpartei 4,5FDP 4,2Future! 2,2 Tierschutzallianz 1,7Volt 1,0 Freie Wähler 0,4Kilian Pößel, Einzelbewerber 0,3

Zwischenergebnis von: 9. Juni 2024, 23:36 Uhr, ausgezählte Wahlbezirke: 191 v. 207