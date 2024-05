Am Sonntag, 9. Juni, wird in Magdeburg ein neuer Stadtrat gewählt. Wer an dem Tag nicht da ist, aber trotzdem von seinem Wahlrecht Gebrauch machen möchte, kann per Briefwahl abstimmen.

So geht das mit der Briefwahl in Magdeburg

In der Briefwahlstelle im Katzensprung 2 in Magdeburg kann jetzt schon gewählt werden.

Magdeburg. - Rund 190.000 Magdeburger haben am 9. Juni die Wahl, wer in den neuen Stadtrat einziehen soll. Etliche Bürger haben ihre Kreuze für die Kommunalwahlen schon vorab gemacht. Viele weitere werden die Möglichkeit der Briefwahl noch nutzen. In der Briefwahlstelle ist so viel zu tun wie nie zuvor. Die Zahl der Briefwähler in der Landeshauptstadt dürfte erneut Rekorde sprengen. So funktioniert Briefwahl ohne großen Aufwand.

Die Maschinen rattern. Im Sekundentakt schießen im Herzstück der Briefwahlstelle am Katzensprung 2 Wahlscheine aus dem Hochleistungsdrucker. Ein Paar Meter entfernt rattern stakkatoartig die Kuvertiermaschinen. Digitalisierung und Automatisierung sorgen für Entlastung. Ohne Menschen funktioniert es aber nicht. Im Nebenraum sind mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt, die eingegangenen Anträge auf Briefwahl abzustempeln und via Barcode im System zu erfassen. Allein gestern sind es mehr als 2.000 Briefe pro Wahl, hinzukommen rund 500 Online-Anträge. Bislang konnten bereits 31.564 Anträge zur Europawahl sowie 30.382 Anträge zur Kommunalwahl bearbeitet werden. Zahlen, die auf einen neuen Rekord hindeuten, wie Gemeindewahlleiter Tim Hoppe hochrechnet. „Wir werden dieses Jahr insgesamt bei rund 80.000 Anträgen liegen.“ Die meisten seien bei der Bundestagswahl 2021 bearbeitet worden. „Da waren es 65.000“, so Hoppe. Bei den Kommunal- und Europawahlen 2019 seien es pro Wahl rund 23.500, also insgesamt 47.000, gewesen.

Wandel beim Wählen durch Corona

Doch das war in Vor-Pandemiezeiten. Corona habe vieles verändert. Seinerzeit habe die Stadtverwaltung die Möglichkeit geschaffen, dass Briefwahlunterlagen auch online beantragt werden können. Der Wahlbenachrichtigung werden seitdem auch vorfrankierte Briefumschläge beigefügt. Das habe dazu beigetragen, dass die Zahl der Bürger, die zum Abholen der Unterlagen in die Briefwahlstelle kommen, enorm gesunken sei. Rund 90 Menschen kommen im Schnitt noch täglich vorbei. Vor Corona seien es um die 800 gewesen.

Im Wahllokal der Briefwahlstelle steckt Bernd Lippold seine Stimmzettel in die Urnen. Foto: Sabine Lindenau

Bernd Lippold ist einer von ihnen, die am Donnerstag die Briefwahlstelle aufsuchen. Eine Premiere für den 74-Jährigen, der sonst immer den Wahlsonntag genutzt hat. „Wir sind aber am 9. Juni zur Oldtimerrallye am Bodensee“, erklärt er seine Entscheidung, seine Kreuze schon im Vorfeld zu machen. Auch wenn der Wahlgang für ihn noch ungewohnt ist, meistert er ihn reibungslos. Gleicht das Wahllokal in der Briefwahlstelle doch einem normalen. Es gibt Wahlkabinen und Urnen, in die die Stimmzettel anschließend gesteckt werden. Lange warten muss Bernd Lippold nicht. Der Zulauf hält sich am Vormittag in Grenzen.

„Das Gros der Antragsbearbeitung erfolgt auch im Hintergrund“, erklärt Stefanie Wolf, stellvertretende Gemeindewahlleiterin, während sich auch langsam der Bürgerservice füllt. Innerhalb weniger Minuten sitzen an allen Tischen der Bearbeiter Bürger. Dennoch kommt keine Hektik auf. Personalausweise und Wahlbenachrichtigungen werden gecheckt, dann die Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Wer seine Stimmzettel erhalten hat, kann damit dann in eine Wahlkabine gehen. Routinierte Abläufe, die sich fortsetzen. Wer per Briefwahl abstimmen möchte, kann noch bis 7. Juni in die Briefwahlstelle kommen.

Öffnungszeiten der Briefwahlstelle Magdeburg

Noch bis 7. Juni ist die Briefwahlstelle am Katzensprung 2 geöffnet. An dem Tag können von 14 bis 18 Uhr vor Ort noch Briefwahlunterlagen abgeholt und auch gewählt werden. Bis 5. Juni können Briefwahlunterlagen noch online beantragt werden. Geöffnet ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 11 Uhr (7. Juni 14 bis 18 Uhr).sl