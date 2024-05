Am 9. Juni wird in Magdeburg ein neuer Stadtrat gewählt. Das Gros der aktuellen Mitglieder tritt erneut an. Wer seinen Hut nicht mehr in den Ring wirft.

Magdeburg. - Der Countdown läuft. In vier Wochen und zwei Tagen sind die Magdeburger aufgerufen, einen neuen Stadtrat zu wählen. Insgesamt stellen sich 489 Kandidaten der Wahl in den zehn Wahlbereichen. Darunter auch 49 der aktuell 56 im Stadtrat vertretenen Mitglieder. Der neue Stadtrat könnte theoretisch also fast der alte sein. Zumal 40 von ihnen auch die jeweiligen Listen anführen. Doch das hängt natürlich davon ab, wie die Magdeburger am 9. Juni entscheiden. Wer tritt wieder an, wer nicht? Ein Überblick.