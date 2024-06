Kommunalwahl 2024 AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt: Politikwissenschaftler nennt Gründe

Die AfD erzielte bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt fast 900.000 Stimmen, beinahe doppelt so viele wie 2019. Am stärksten büßten die Grünen ein. Ein Politikwissenschaftler nennt Gründe.