Magdeburg - „Falsch, Fake News“, donnert Christian Lindner durch den Saal, noch bevor er ein Mikrofon in der Hand hat. Der FDP-Chef absolviert am Donnerstag mit der Landesvorsitzenden Lydia Hüskens einen Bürgerdialog zur Europawahl. Bei der Publikumsfrage an Hüskens, warum die FDP in der Corona-Zeit nicht mehr für Freiheit eingesetzt habe, kann Lindner nicht mehr an sich halten. Er erklärt den Kampf der Liberalen für Bürgerfreiheit am konkreten Objekt: Weihnachten 2020 habe der Lockdown mit seinen finsteren Folgen gegolten. Ein Jahr später, als die FDP mitregierte, sei natürlich wieder in Familie gefeiert worden.