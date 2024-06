Nur 47 Prozent wählen den neuen Staßfurter Ortschaftsrat. In drei Ortsteil-Gremien bleiben Plätze frei.

In Athensleben fanden die meisten Bürger – fast 70 Prozent – den Weg in die Wahlkabine.

Staßfurt. - Noch geringer als die Wahlbeteiligung für den Stadtrat Staßfurt (52,58 Prozent) fiel die für den neuen Ortschaftsrat Staßfurt aus (46,76) aus. Zum Vergleich: In Athensleben wählten fast 70 Prozent der Wahlberechtigten ihre Ortsvertretung, in Hohenerxleben fast 69 Prozent. Der Stadtrat hatte bereits im Vorfeld nur knapp für die Einrichtung eines Ortschaftsrats in der Kernstadt gestimmt.