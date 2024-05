Die Schönebecker Volksstimme hat alle Fraktionen, die bei der Kommunalwahl antreten, auf den Marktplatz in Bad Salzelmen eingeladen. Am kommenden Dienstag - oder im Vorfeld per E-Mail - können Bürger ihre Fragen stellen.

Auf dem Markt in Bad Salzelmen stellen sich am Dienstag, 28. Mai, einige Kommunalpolitiker den Fragen der Schönebecker.

Schönebeck/VS - In zwei Wochen ist Kommunalwahl. Diese Wahl ist gerade auf lokaler Ebene sehr wichtig. Denn bei der Neuwahl des Stadtrats am 9. Juni werden die Kandidaten gewählt, die sich direkt vor Ort für die Bürger einbringen. Kein anderes Mandat bringt so viel Bürgernähe und eine bessere Möglichkeit, Themen vor Ort anzugehen.

Die Schönebecker haben also am zweiten Juniwochenende die Chance, die Zukunft ihrer Stadt mitzubestimmen. Neben dem Stadtrat werden auch die Ortschaftsräte in Plötzky, Pretzien und Ranies gewählt. Insgesamt stehen am 9. Juni sechs Wahlen an: die Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl und eben die Ortschaftsratswahlen.

Was beschäftigt die Schönebecker?

Welche Fragen brennen den Wählern in der Elbestadt unter den Nägeln? Was ist wichtig für Schönebeck, wofür sollen sich die Kandidaten und Fraktionen im Stadtrat einsetzen? Was wird zu wenig betrachtet? Welche Straße muss als Nächstes saniert werden? Wie geht es im Freibad weiter? Wie bei den nach Bernburg verlegten Stationen für Geriatrie, Anästhesiologie, Palliativ- und Schmerzmedizin im Krankenhaus? Wie positionieren sich die jeweiligen Kandidaten und Fraktionen dazu? Welche weiteren Schwerpunkte haben die zur Wahl Stehenden?

Am Dienstag, 28. Mai, ist die Gelegenheit da, mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch zu kommen. Die Schönebecker Volksstimme hat einen „Politischen Wochenmarkt“ organisiert, der von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Salzelmen stattfinden wird. Waren es früher Podiumsgespräche und Wahlforen, bei denen sich die Bürger informieren konnten, so setzen wir bei dieser Wahl bewusst auf einen direkten Draht. Ein Gespräch auf Augenhöhe soll entstehen.

Alle Fraktionen haben zugesagt

Die Volksstimme hat alle Fraktionen eingeladen, die sich zur Wahl stellen; CDU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Bürger für Schönebeck (BfS) und die AfD. Einige Zusagen, an der öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen, hat die Redaktion bereits erhalten. Welche und wieviele Kandidaten erscheinen werden, ist allerdings noch offen.

Die Volksstimme wird zu der Veranstaltung auch vor Ort sein. Falls es Fragen gibt, die beantwortet werden sollen, schicken Sie diese gerne an uns: redaktion.schoenebeck@volksstimme.de. Wir werden Ihre Fragen, soweit es uns möglich sein wird, an die Kandidaten stellen.

Natürlich soll es bei den Gesprächen nicht nur um aktuelle Konflikte gehen. Denn mit der anstehenden Kommunalwahl wird die Besetzung des Stadtrats für die nächsten fünf Jahre gewählt.

Wahlbenachrichtigungen sind verschickt

„Die Wahlbenachrichtigungen sind fristgerecht letzte Woche verschickt worden“, sagt Schönebecks stellvertretende Wahlleiterin Ines Flöter. Entsprechende gegenteilige Aussagen seien nicht bekannt gemacht worden. Für die Wahl in Sachsen-Anhalt hat die Landeswahlleiterin, Christa Dieckmann, empfohlen, zwei separate Wahlbenachrichtigungen zu verschicken. Das soll es den Wählern so leicht wie möglich machen.

Die anstehende Wahl ist für die 16-Jährigen in Schönebeck ihre erste. Das Wahlalter für die Kommunalwahl ist in Deutschland nicht einheitlich. Sachsen-Anhalt ist eines von neun Bundesländern, in denen 16-Jährige bei einer Kommunalwahl ihre Stimme abgeben dürfen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass diese eine EU-Staatsbürgerschaft haben und seit mindestens drei Monaten (also mindestens seit dem 9. März dieses Jahres) in Sachsen-Anhalt leben und hier auch ihren Hauptwohnsitz haben.