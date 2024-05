Am 9. Juni wird in Sachsen-Anhalt zweifach gewählt. Ein Termin, bei dem auch eine große Anzahl von Erstwählern dabei ist.

Schüler der Lerchenfeldschule in Schönebeck proben die Europawahl

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Wenn am 9. Juni gewählt wird, sind ebenfalls viele Schüler an den Schönebecker Schulen erstmals aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sachsen-Anhalt ist eines von neun Bundesländern, wo 16-Jährige bei einer Kommunalwahl ihre Stimme abgeben dürfen. Das Wahlalter für die Europawahl, die ebenfalls am 9. Juni stattfindet, liegt deutschlandweit ebenfalls bei 16. „Das Alter für die Wahlberechtigung bei Europawahlen ist erstmals für die Wahl im Jahr 2024 von bisher 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden“, informiert die Bundeswahlleiterin.