Im Herbst wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Viele junge Menschen dürfen dann zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Doch was macht der Landtag überhaupt, und warum steht der Ministerpräsident nicht auf meinem Wahlzettel? Das erklärt Alina Bach in unserem neuen Instagram-Format "snack.politik".

Alina Bach hostet den neuen Instagram-Kanal "snack.politik". Dort erklärt sie die Landespolitik in Sachsen-Anhalt für junge Wähler.

Magdeburg. - Wir schreiben das Jahr 2026 und das bedeutet: Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Im September wird entschieden, wer dieses Land in den kommenden fünf Jahren politisch gestaltet. Wer bis zum 6. September 2026 18 Jahre alt wird, darf mitentscheiden. Aber ganz ehrlich: Politik wirkt oft kompliziert, sperrig und weit weg vom eigenen Alltag. Genau hier setzt das neue Projekt von Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung an: snack.politik.

Seit Anfang Januar erklärt Volksstimme-Reporterin Alina Bach auf Instagram und TikTok Landespolitik in kurzen Videos – verständlich, recherchiert und auf den Punkt.

Jetzt finden Sie snack.politik auch hier auf den Internetseiten der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung. Sie sehen hier jeweils die neuesten Clips, Themen und Einordnungen aus dem Projekt.

Was wird bei snack.politik gezeigt?

Wir schauen genau hin: Wer tritt zur Wahl an? Wofür stehen die Parteien? Was steckt konkret in den Wahlprogrammen – jenseits von Schlagworten und Wahlplakaten?

Migration, Bildung, Wirtschaft, Klima, Wohnen, ÖPNV: Politik entscheidet über vieles, was Ihren Alltag direkt betrifft. snack.politik sortiert diese Themen, erklärt Zusammenhänge und ordnet Aussagen ein – kurz und knapp in den sozialen Medien, speziell für eine jüngere Zielgruppe.

Neues Politik-Format auf Instagram und TikTok: Wer erklärt das?

Host des Kanals ist Alina Bach. Sie ist Journalistin, 27 Jahre alt, in Magdeburg zu Hause – digital aufgewachsen, aber mit der gedruckten Zeitung im Herzen. Nach ihrem Journalismus Studium war sie zwei Jahre Volontärin bei der Volksstimme. Heute beschäftigt sie sich intensiv mit Landespolitik in Sachsen-Anhalt – besonders mit den Themen, die für Jugendliche, junge Erwachsene und jung Gebliebene interessant sind.

Bei snack.politik zeigt sie, wie journalistische Recherche funktioniert, warum politische Entscheidungen eingeordnet werden müssen und weshalb Fakten die Grundlage jeder Diskussion sind. Sie hinterfragt Aussagen von Politikerinnen und Politikern – und genauso die Mechanismen von Social-Media-Algorithmen. Meinungen gehören dazu, aber sie basieren hier auf überprüfbaren Informationen und sauberer Recherche.

Was junge Wähler erwartet

kurze, verständliche Erklärvideos

Einordnung statt Empörung

Fakten und Hintergründe ohne Belehrung

Raum für offene Fragen, spannende Anregungen und respektvolle Diskussionen

Feedback und Interaktion ausdrücklich erwünscht!

Hier finden Sie künftig alle neuen Inhalte, Updates und Hintergründe rund um snack.politik gebündelt an einem Ort. Das Projekt lebt vom Austausch – Hinweise, Fragen und Feedback sind ausdrücklich erwünscht und fließen in die weitere Arbeit ein. Schauen Sie regelmäßig vorbei und diskutieren Sie mit.