Burg/Salzwedel/Stendal. - Was erwarten die Bürger von einer neuen Bundesregierung? Das haben die Reporter der Volksstimme-Redaktionen im Wahlkreis 66, zu dem der Altmarkkreis sowie die Landkreise Jerichower Land und Stendal gehören, die Bürger auf der Straße gefragt. Eins von drei Schwerpunktthemen, das die Menschen im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar bewegt, ist die Sicherheit in Städten und Dörfern. Die sechs Direktkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien, Gerry Weber (CDU), Thomas Korell (AfD), Nadja Lüttich (Die Linke), Herbert Wollmann (SPD), Marcus Faber (FDP) und Miriam Zeller (Grüne, Anm. der Red.: Reihenfolge nach den Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt) , haben auf die Frage „Was wollen Sie tun, damit sich die Menschen wieder sicherer fühlen?“ wie folgt geantwortet:

